В Тверской области будут штрафовать магазины за посетителей без масок

Губернатор вновь вышел в прямой телеэфир. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя вечером 6 ноября в прямом эфире на телеканале "Россия 24" (Тверь) сообщил, что с 9 ноября в регионе ужесточат масочный режим.

Как отметил Игорь Руденя, с понедельника в торговых центрах, магазинах и супермаркетах продавцы будут обязаны обслуживать посетителей только в масках.

- На территории торговых точек необходимо будет находиться исключительно в масках. Ответственность за это будет нести администрации магазинов, - уточнил губернатор.

Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Игорь Руденя добавил, что «Транспорт Верхневолжья» и все другие перевозчики региона также должны усилить контроль:

– Пассажиры без защитных масок обслуживаться не будут.

Говоря о борьбе с коронавирусом, губернатор также сообщил, что в ближайшие две недели в регионе будет налажена схема амбулаторного лечения больных с коронавирусом.

- Первые поставки бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19 ожидаются с 11 ноября, - отметил Игорь Руденя.

Чтобы получить бесплатные лекарства, необходимо будет позвонить в поликлинику, и их доставят по адресу.

При этом область также ожидает поступления более 1000 доз вакцины от коронавируса.

Игорь Руденя также остановился на вакцинации от гриппа. Губернатор рассказал, что 30 октября в регион должна поступить еще одна партия вакцины.

Кроме того губернатор сказал, что речи о переводе школ на "дистанционку" сегодня не идет. При этом заметил, что при любых рисках заболевания количество детей в школах и классах будет ограничиваться.