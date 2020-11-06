Амбулаторные пациенты с коронавирусом получат бесплатные лекарства в Тверской области

Амбулаторные пациенты получат бесплатные лекарства Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В ближайшие две недели в Тверской области будет налажена схема амбулаторного лечения больных с коронавирусом. Об этом в эфире "Россия 24" Тверь 6 ноября сообщил губернатор Игорь Руденя.

- Первые поставки бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19 ожидаются с 11 ноября, - отметил глава региона.

Тверской регион получил первые 50 млн рублей, законтрактованы все необходимые лекарства, которые соответствуют протоколам лечения коронавирусной инфекции.

Чтобы получить бесплатную помощь, необходимо позвонить в поликлинику, вызвать участкового врача, лекарства доставят по адресу.