Амбулаторные пациенты с коронавирусом получат бесплатные лекарства в Тверской области

Амбулаторные пациенты получат бесплатные лекарства
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В ближайшие две недели в Тверской области будет налажена схема амбулаторного лечения больных с коронавирусом. Об этом в эфире "Россия 24" Тверь 6 ноября сообщил губернатор Игорь Руденя.
- Первые поставки бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19 ожидаются с 11 ноября, - отметил глава региона.
Тверской регион получил первые 50 млн рублей, законтрактованы все необходимые лекарства, которые соответствуют протоколам лечения коронавирусной инфекции.
Чтобы получить бесплатную помощь, необходимо позвонить в поликлинику, вызвать участкового врача, лекарства доставят по адресу.