4 ноября в Твери отменили крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

4 ноября не будет крестного хода по Твери, но совершат небольшие крестные ходы вокруг каждой церкви. Фото: Степан КАМЕНЕВ

30 октября во время богослужения в Храме преподобного Серафима Саровского тверской владыка Амвросий. Священнослужитель напомнил, что эпидемическая ситуация остается очень сложной, поэтому будут праздничные службы в каждой тверской церкви отдельно. Но объединит верующих молитва о том, чтобы Господь скорее избавил нас от коронавируса, «смертоносного поветрия».

– Я благословил в этот день после божественной литургии совершить по отдельности вокруг каждого храма небольшие крестные ходы. Также призываю вас, братья и сестры, молиться о том, чтобы коронавирус был скорее побежден, – обратился к мирянам митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Также митрополит напомнил прихожанам о мерах безопасности, введенных Роспотребнадзором, и необходимости строго соблюдать масочный режим.

4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, в 12:00 во всех церквях Твери в течение 15 минут будет раздаваться колокольный звон. Отец Амвросий призвал всех мирян вознести молитву Господу.