Праздничный крестный ход на «Казанскую» пройдет в Твери в 14-ый раз

3 Нояб. 23:55 2019-11-04T00:13:07+03:00

В первый крестный ход в 2005 году почитаемый образ Казанской (Волынской) Божией Матери вернулся в родной храм Фото: Василий ХОДАРЕВ

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4 ноября православные верующие отмечают праздник «Казанской» иконы Пресвятой Богородицы. В Твери по этому случаю пройдет традиционный праздничный крестный ход.

В 9.00 в Воскресенском кафедральном соборе состоится Божественная литургия. А в 11.00 начнется крестный ход с образом «Казанской» (Волынской) Пресвятой Богородицы.

Напомним, участники 14-ого в этом году крестного хода пройдут от Воскресенского кафедрального собора (Тверь, ул. Баррикадная, д.1) по улице Баррикадная, улице Спартака, проспекту Калинина, улице Софьи Перовской, Староволжскому мосту, улице Горького, улице Зинаиды Коноплянниковой, улице Красина, Волынской улице к храму прп. Серафима Саровского (Тверь, ул.Волынская). Закончится он примерно в 12 часов 15 минут.

В это время в городе будут перекрытия.

После прибытия крестного хода в храм прп. Серафима Саровского для паломников будет организовано чаепитие.

Протоиерей Сергий Дмитриев рассказывает об истории иконы.

- Почитаемый образ Казанской (Волынской) Божией Матери ранее пребывал в Успенской церкви Твери на Волынском кладбище до её разрушения. Перед закрытием храма весной 1964 года икону передали в церковь «Белая Троица». Там святыня находилась до 4 ноября 2005 года, когда её крестным ходом вернули словно в родной дом в храм преподобного Серафима Саровского, построенный недалеко от того места, где прежде находилась церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это был первый крестный ход, ставший впоследствии традиционным.

ИСТОЧНИК KP.RU