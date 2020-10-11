26 человек заразились коронавирусом в Твери 11 октября

В регионе зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за все время пандемии.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным регионального оперштаба, на утро 11 октября 2020 года в регионе подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, 26 заболевших - в Твери. Это самое большое количество инфицированных, выявленных за день в Верхневолжье за все время пандемии.
Всего на утро 11 октября с начала пандемии в регионе зафиксирован 7150 случаев заболевания COVID-19.
2168 (+97) изолирован.
4711 (+2) выздоровели.
271 человек умер.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 206853, в том числе за последние сутки - 456.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2375 (+26)
Кимры 583 (+4)
Конаковский район 534 (+7)
Ржев 516 (+5)
Калининский район 331 (+2)
Торжок 342 (+9)
Лихославльский район 257 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 245 (+3)
Максатихинский район 186 (+1).
Отметим, что сразу 13 новых случаев выявлено за последние сутки в Торопецком районе.
Графика: ПТО