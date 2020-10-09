Новый аттракцион "Ракушки" открывается в горсаду Твери

Горсад сейчас открыт, но не забывайте о мерах предосторожности: на дворе коронавирус и ОРВИ. Фото: Дмитрий МИТИН

В Горсаду Твери открывается новый аттракцион - "Ракушки". Он начнет работать в субботу, 10 октября. Билет на новую карусель стоит 130 рублей, продолжительность "покатушек" 3 минуты, сообщает "Дирекция парков Твери".

В Городском саду также работают аттракционы "Пират", "Ромашка", "Калипсо" и "Хип-Хоп". Время работы аттракционов - с 11:00 до 20:00, а по выходным - до 21:00.

Напомним также, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, а также сезоном ОРВИ и гриппа, санитарные врачи советуют как можно реже появляться в местах скопления людей. С понедельника, 12 октября, обязательным становится масочный режим в транспорте и общественных местах.