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В Тверской области придется обязательно носить маски в транспорте и общественных местах

Об этом сказал губернатор в прямом эфире
Александр ЖМУЛИН
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В регионе вводится обязательный масочный режим в транспорте и магазинах.

В регионе вводится обязательный масочный режим в транспорте и магазинах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Игорь Руденя заявил о введении обязательных мер профилактики в Верхневолжье в связи с коронавирусом в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь).

Игорь Руденя сообщил, что в Твери и в целом в регионе будет введено обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и некоторых других общественных местах с понедельника.

— Это будет обязательное условие для пассажиров, которые будут пользоваться автомобильным и железнодорожным транспортом, — уточнил Игорь Руденя.

Такая же мера вводится и в торговых точках, кинотеатрах, других учреждениях культуры. Там также необходимо будет обязательно носить маски.

Губернатор вновь выступил в прямом эфире. Фото: ПТО

Губернатор вновь выступил в прямом эфире. Фото: ПТО

Коронавирус в Тверской области