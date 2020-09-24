Опубликована запись переговоров пилотов истребителя Су-30, упавшего в Тверской области

Официальная версия о причинах крушения самолета пока не озвучена. Фото: Олег УКЛАДОВ

Расшифрованы переговоры экипажа самолета Су-30, потерпевшего крушение в Тверской области. Согласно аудиозаписи, истребитель мог быть сбит во время учений другим самолетом, также принимавшим участие в тренировочном вылете.

Расшифровка переговоров пилотов упавшего истребителя и экипажа другого самолета (Су-35) оказалась в распоряжении телеканала "Рен-ТВ". Сообщается, что непосредственно перед катапультированием пилоты Су-30 произносят фразу: "У 348 сработала пушка на выстрел".

Напомним, истребитель Су-30 потерпел крушение во время учебно-тренировочного вылета 22 сентября 2020 года. Самолет упал в лесополосе. Жертв и пострадавших не было. Пилоты успели вовремя катапультироваться.

Обломки истребителя нашли 23 сентября, около полудня, недалеко от Есеновичей в Вышневолоцком городском округе.

Официальная версия о причинах крушения самолета пока не озвучена. Генерал-майор авиации Генрих Левкович в разговоре с "КП"-Тверь" предположил, что истребитель мог упасть из-за технической неисправности. СМИ также озвучивали версии о том, что самолёт мог быть подбит во время учений.

Ранее в федеральных СМИ также появилась видеозапись, которую сделали с помощью дрона на месте крушения двухместного многоцелевого истребителя СУ-30.