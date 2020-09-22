Причиной падения СУ-30 в Тверской области могла стать техническая неполадка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генерал-майор авиации, бывший командир 12-й Мгинской Краснознамённой военно-транспортной авиационной дивизией, которая базируется в Твери, Генрих Левкович предположил, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Напомним, сегодня, 22 сентября двуместный истребитель СУ-30 потерпел крушение в Вышневолоцком городском округе Тверской области около деревни Дорниково. Экипаж катапультировался и был эвакуирован на базу.

Генерал-майор считает, что, вполне вероятно, виноват не «человеческий фактор», а какая-то поломка техники. Обычно, уточняет Генрих Левкович, пилот может совершить ошибку на малой высоте – при взлёте или посадке, а в этом случае люди успели катапультироваться, значит, высота была достаточной.

– В этой ситуации мог произойти, я так полагаю, отказ двигателя, столкновений с птицей или другие причины. Сейчас трудно ещё говорить. Молодцы, что катапультировались – жизнь человеческая дороже всего на свете, – дал комментарий председатель городского совета ветеранов Твери Генрих Левкович.

Генерал-майор авиации, командир 12-й Мгинской Краснознамённой военно-транспортной авиационной дивизией (1987 – 2002) Генрих Левкович. Фото: сайт Тверской городской Думы/tverduma.ru.

Генрих Иванович с 1987 по 2002 был командиром 12-й Мгинской Краснознамённой военно-транспортной авиационной дивизией в городе Твери, базирующейся в Мигалово. Лётчик-профессионал, много лет служивший и окончивший лётные вузы с «красными» дипломами.