В Тверской области обнаружили обломки рухнувшего истребителя Су-30, его могли случайно сбить во время учений. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщают осведомлённые источники, 23 сентября, около полудня недалеко от Есеновичей в Вышневолоцком городском округе Тверской области удалось найти обломки военного самолёта СУ-30. Истребитель потерпел крушение накануне, 22 сентября, во время учебного вылета. Экипажу удалось катапультироваться, его эвакуировали на базу. На земле также никто не пострадал.

Обломки двухместного многоцелевого истребителя СУ-30 искали около суток. На месте работает военная комиссия Западного военного округа, выясняя подробности ЧП.

Первоначально поступала информация, что крушение СУ-30 случилось около нежилого села Дорниково в том же Вышневолоцком городском округе.

Как сообщил «КП»-Тверь» лётчик-ветеран, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Генерал-майор авиации, бывший командир 12-й Мгинской Краснознамённой военно-транспортной авиационной дивизии, которая базируется в Твери, Генрих Левкович предположил, что виноват не «человеческий фактор», а какая-то поломка техники.

– В этой ситуации могли произойти, я так полагаю, отказ двигателя, столкновение с птицей или что-то другое. Сейчас трудно ещё говорить. Молодцы, что катапультировались – жизнь человеческая дороже всего на свете, – дал комментарий Генрих Левкович.

Позже ТАСС озвучил версию, что самолёт был случайно сбит во время учений.