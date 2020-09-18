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Автобусы, на которых можно будет доехать до Ржевского мемориала, представили в Твери

На борту транспорта – красно-белое изображение памятника Советскому солдату
Семён ЛЕГКОВ
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Автобусы, на которых можно будет доехать до Ржевского мемориала, представили в Твери.

Автобусы, на которых можно будет доехать до Ржевского мемориала, представили в Твери.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня, 18 сентября, в областном центре презентовали автобусы, на которых можно будет доехать до Ржевского мемориала Советскому солдату под Ржевом. На транспорте белого цвета – из Твери, на синем – из Ржева. На их борта символически изображён Ржевский мемориал в цветах логотипа 75-летия Победы – белом и красном.

Автобусы будут ходить до мемориального комплекса и обратно. Их вместимость 50 человек.

Напомним, планируется, что из Твери до памятника Советскому солдату рейс будут совершать два раза в день, из Ржева – 12.

Остановку предполагают сделать около мемориала.