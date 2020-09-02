Из Твери до Ржевского мемориала будет ходить автобус

Из Твери и Ржева до мемориала можно будет добраться на автобусе. Фото: Александр ЖМУЛИН

О планах по запуску автобусов из Твери и Ржева до мемориала Советскому солдату 2 сентября в прямом эфире рассказал губернатор Игорь Руденя.

- Тверская область создавала инфраструктуру у мемориала. И сейчас мы видим необходимость дальнейшего развития, в том числе это создание точек питания, мест, где можно приобрести сувениры, и других объектов. В ближайшие месяцы планируем запустить маршрут общественного транспорта из Твери и Ржева до мемориала и обратно, – сказал Игорь Руденя.

Планируется, что маршрут из Твери до мемориала автобус на 50 человек будет ходить два раза в день, из Ржева - 12.

Предполагается сделать остановочный пункт у Ржевского мемориала. Определено место его расположения, подготовлена новая схема организации дорожного движения.