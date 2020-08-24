Отремонтированный Крупский мост. Фото: Дмитрий Прудник – ВК/prudnikk.

В Твери спустя год и один месяц полностью завершился ремонт на Бурашевского путепроводе, который в народе называют Крупским мостом. Напомним, с 11 августа туда и обратно можно было проехать по двум полосам. В минувшие выходные, 22 и 23 августа, проезд снова был запрещён – доделывали деформационные швы и проводили финальные испытания.

И вот наконец мост открыт для движения. И для автомобилистов, и для пешеходов. Здесь сняли рельсы, положили свежий асфальт, поставили новые фонари. Проложили коммуникации.

В минувшие субботу и воскресенье на мосту обустроили деформационные швы. Они предназначены для того, чтобы распределять нагрузку на конструкцию, а также избежать её повреждение из-за усадки, перепада температур и т.д.

Также во время перекрытия моста в уикэнд подрядчик, строительная компания «ВИТ» проводила финальные испытания. Их результаты зафиксированы в техническом паспорте объекта.