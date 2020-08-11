Машины вновь мчатся по Крупскому мосту. Фото: Степан КАМЕНЕВ

11 августа, ровно в 16:00, как и было указано в официальной информации от администрации Твери, перед Бурашевским путепроводом, который все упорно называют Крупским мостом, убрали запрещающий знак у полосы дороги, по которой машины поедут с Зелёного проезда в микрорайон «Южный». «Кирпич» убрал лично заместитель главы администрации города Денис Черных, в недавнем прошлом начальник областного управления ГИБДД.

Затем руководитель развернулся и деловито пошел по путепроводу, осматривая вместе с представителем подрядной организации проделанную работу.

По новенькому щебеночно-мастичному асфальтобетону понеслись автомобили. Многие радостно сигналили. Молодой водитель на иномарке притормозил, широко улыбнулся и показал поднятый вверх большой палец:

– Дорога – во!

На Бурашевском путепроводе временно реверсивное движение. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверичане один год и 20 дней ждали окончания ремонта, сроки несколько раз переносили.

Сейчас правая часть моста, если смотреть со стороны Зелёного проезда, приведена в порядок, от левой её отделяют бетонные блоки.

– По реверсивной схеме транспорт будет ходить до тех пор, пока в конце августа не завершат все работы и не откроют Крупский мост целиком. Напомним, что в ночное время мы периодически будем полностью закрывать мост, чтобы доделать часть технологических моментов, – прокомментировал долгожданное событие Денис Черных.

Он подчеркнул, что ближе к концу августа Бурашевский путепровод вновь целиком перекроют. Но всего на один-два дня, чтобы провести испытания.

Пока представители СМИ снимали итоги работы дорожников, рядом бегали юные тверичане и тоже делали фото- и видеоотчеты на свои смартфоны. А когда открыли вторую полосу дороги, молодые пешеходы начали перебегать проезжую часть, забыв о безопасности. Им сделали внушение сотрудники ГИБДД.

Рабочие, которые отдыхали, опершись на лопаты, тоже улыбались и делали селфи на фоне отремонтированного асфальта и мчащихся автомобилистов. Здесь же присутствовал руководитель подрядной организации.

Генеральный директор строительной компании «ВИТ» Сергей Решетников. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– На правой стороне моста всё капитально сделано, осталось только покрасить колесоотбойники и установить небольшие щиты. За две ночи сделаем. На левой стороне уже положен щебеночно-мастичный асфальтобетон, осталось доделать деформационные швы, но главное – установим мачты освещения, перила и обустроим пешеходную зону, – рассказал генеральный директор строительной компании «ВИТ» Сергей Решетников.

Уже с завтрашнего дня по Крупскому мосту поедет общественный транспорт.

– Сегодня выйдет официальная информация о том, какие автобусы будут ходить по мосту через Октябрьскую железную дорогу, – дали короткий комментарий в компании «Транспорт Верхневолжья».

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11 августа с правой стороны доделаю асфальт на тротуаре. Фото: Степан КАМЕНЕВ