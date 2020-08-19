22 и 23 августа на Бурашевском путепроводе в Твери будут доделывать деформационные швы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На выходных на Бурашевском путепроводе в Твери будут доделывать деформационные швы. Из-за этого проезжую часть моста целиком перекроют. Проезд закроют в полночь 22 августа и откроют в 06:00 24 августа.

Деформационные швы помогают равномерно распределить нагрузку на конструкцию, а также избежать её деформации по естественным причинам – перепад температур, «усадка» материалов, изменение уровня «подушки» моста и т.д. При этом важно герметизировать швы, чтобы не попадала влага.

В современных реалиях деформационные швы не должны создавать никакого шума, не должны мешать плавному ходу автомобилей, они должны сохранять прочность конструкции и её устойчивость к различным воздействиям. На Крупском мосту их устроят поперёк

Подрядчик, строительная компания «ВИТ» также решила провести во время перекрытия моста финальные испытания. На их основании будет оформлен технический паспорт путепровода.