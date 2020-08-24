Президент России наградил детскую писательницу из Твери

Гайда Лагздынь - автор более 160 книг - продолжает творить. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Президент России Владимир Путин подписал документ о награждении ряда деятелей культуры и искусства. Среди них и наша землячка, известная детская писательница и поэтесса Гайда Лагздынь. Она удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Можно сказать, что эта награда стала ещё одним подарком к юбилею замечательной женщины. Напомним, что 1 августа Гайде Лагздынь исполнилось 90 лет.

Как уже писала «КП»-Тверь», Гайда Рейнгольдовна продолжает творить: работает над сказочной повестью про королевства.

Юбилей Гайда Лагздынь, пережившая этим летом травму и коронавирус, отметила в кругу семьи.

Справка «КП»

Гайда Лагздынь родилась в 1930 году в Ленинграде в семье латышского рабочего, участника революции. В 1937 году он был расстрелян как враг народа. Маленькая Гайда с матерью и братом были высланы в Калинин (ныне Тверь).

Окончила Калининский государственный пединститут. Больше 30 лет преподавала в школе химию и биологию.

Впервые стихи Гайды Лагздынь были опубликованы в декабре 1966 года, первая книга вышла в 1975 году.

С тех пор издано более 160 книг общим тиражом свыше 11 млн экземпляров. Стихи и сказки Гайды Рейнгольдовны переведены на белорусский, удмуртский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.