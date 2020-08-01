Детской писательнице из Твери Гайде Лагздынь исполнилось 90 лет
Сегодня, 1 августа, известной детской писательнице Гайде Лагздынь исполнилось 90 лет.
Планировала издать книгу, но коронавирус и травма, полученная на улице, сорвали планы.
Накануне юбилея корреспондент «КП»-Тверь» звонила автору более 160 изданных книг с суммарными тиражами свыше 11 миллионов экземпляров, и справлялась о планах.
Гайда Рейнгольдовна рассказала, что продолжается работа над проектом - над сказочной повестью про королевства. Уже более 80 иллюстраций подготовлено, идет макетирование.
Рассказала, что с начала года столичными издательствами издано несколько книг ее стихов в сборнике пополам с Агнией Барто.
А юбилей будет отмечать только в кругу семьи. Никаких пышных торжеств.
«КП»-Тверь» искренне поздравляет Гайду Лагздынь с юбилеем!
ИСТОЧНИК KP.RU