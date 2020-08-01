2020-08-01T07:45:51+03:00
Звезды

Детской писательнице из Твери Гайде Лагздынь исполнилось 90 лет

День рождения она праздновать не намерена
Олег ХАДАЕВ
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Гайде Лагздынь 90 лет!Гайде Лагздынь 90 лет!Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 1 августа, известной детской писательнице Гайде Лагздынь исполнилось 90 лет.

Планировала издать книгу, но коронавирус и травма, полученная на улице, сорвали планы.

Накануне юбилея корреспондент «КП»-Тверь» звонила автору более 160 изданных книг с суммарными тиражами свыше 11 миллионов экземпляров, и справлялась о планах.

Гайда Рейнгольдовна рассказала, что продолжается работа над проектом - над сказочной повестью про королевства. Уже более 80 иллюстраций подготовлено, идет макетирование.

Рассказала, что с начала года столичными издательствами издано несколько книг ее стихов в сборнике пополам с Агнией Барто.

А юбилей будет отмечать только в кругу семьи. Никаких пышных торжеств.

«КП»-Тверь» искренне поздравляет Гайду Лагздынь с юбилеем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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