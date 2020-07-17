Никаких пышных торжеств, восстанавливаюсь после травмы: Детской писательнице из Твери Гайде Лагздынь исполняется 90 лет

Четыре года назад я рисовала рыжих котов - иллюстрации для книги Гайды Лагздынь «Страна Мур-шур-ландия». Коты разных мастей и размеров учат доброму, поучают, развлекают деток. Для того чтобы издать книгу, Гайда Рейнгольдовна продала дачу, но это она не афишировала. Привыкла автор свыше 160 книг, вышедших тиражом более 11 млн экземпляров, надеяться только на себя.

Книжка вышла на славу: глянец, цветная печать, несколько красивых презентаций, выставки. Читатели приняли «на ура», награды автору на региональном уровне...

Этой зимой Лагздынь позвонила мне - задумала новый проект. Накануне своего юбилея, а 1 августа Гайде Рейнгольдовне исполняется 90 лет, задумала издать новую книгу детскую - опять в стихах, опять с котами в главных ролях. Книга-путешествие по сказочным королевствам. Не получилось у меня с иллюстрациями в этот раз: несколько я отрисовала и направила автору на утверждение, но потом - пандемия, коронавирус, удаленка. В общем, каюсь... не до котов в стихах стало.

Когда коронавирусная зараза пошла на спад и жизнь стала потихоньку выруливать в прежнюю колею, читаю пренеприятное в сети, одна из приятельниц Гайды Лагздынь поделилась в фейсбуке: «Гайда Лагздынь, известная советская и российская писательница, пошла голосовать (речь идет об изменениях в Конституцию - Ред.), потом на подписание договоров, кажется в «Кириллицу», упала, ударилась и лежит в нейрохирургии 4-й больницы».

Блин, ну как так. Звоню писательнице.

- Гайда Рейнгольдовна, как здоровье ваше, как самочувствие?

- А, Татьяна, здравствуйте. Я дома уже, - голос на том конце трубки бодрый (уф, выдыхаю).

Первым делом интересуюсь здоровьем. Как произошло, что, упала так неудачно?

- Не хочу рассказывать про болячки, - отрезает она. Рассказывает, что к вечеру температура поднимается. Врачи снова предлагают госпитализацию, но теперь уже в областную больницу. Она отказывается наотрез.

Пытаюсь убедить, что отказываться нельзя - в областной отличные специалисты, и реабилитация лучше пройдет. Она настроена скептически.

А вот про творчество Гайда Рейнгольдовна говорит с удовольствием. Продолжается работа над проектом - над сказочной повестью про королевства. Уже более 80 иллюстраций подготовлено, идет макетирование - в этом помогает ее внук, он изучал издательское дело в университете.

- Только это очень дорого будет - издание. Если цвет, глянец... не знаю пока, как мы завершим это дело.

Говорит, с начала года столичными издательствами издано несколько книг ее стихов в сборнике пополам с Агнией Барто. Ей прислали авторские экземпляры.

Что до предстоящего юбилея - отмечать будет только в кругу семьи. Никаких пышных торжеств «через ресторан».

- Вообще с изданием детских книг сейчас очень трудно, - вздыхает. - Не берутся за них издатели, не выгодно. Печать дорогая, реализация плохая...

Обращаемся к вам, дорогие неравнодушные читатели: если вы по роду занятий связаны с изданием книг и имеете желание поддержать известного российского автора, свяжитесь с нами. Будем признательны за участие в издании книг Гайды Лагздынь. Пишите на почту rumiantseva@kptver.ru

Гайде Рейнгольдовне желаем крепкого здоровья, скорейшей реабилитации после травмы, пусть сбудется всё задуманное и реализуется творческих планов громадье, пусть будут новые планы, идеи и проекты. С юбилеем!