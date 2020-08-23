ФК «Тверь» празднует победу над ФК «Смоленск». Фото: группа ФК «Тверь» в соцсетях – ВК/fctver2020

Футболисты команды «Тверь» вторую игру подряд выходят вперёд на два очка. В предыдущий раз ФК «Тверь» обошёл ФК «Чита» со счётом 4:2. В этот раз тверичане и вовсе оставили ФК «Смоленск» без ответных голов.

На четвёртый матч ФК «Тверь» во второй группе профессиональной футбольной лиги зрителей пришло чуть меньше, чем на прошлые. Между тем, как и заявлял главный тренер тверичан Вадим Гаранин, старались для болельщиков.

В первом тайме обошлись без забитых голов. ФК «Тверь» нивелировал все острые моменты, которые создавали игроки из Смоленска. В частности, угловые удары. Прессинг и позиционная игра ничего не дали смолянам.

Атаки тверичан также были бесплодны – ФК «Смоленск» держал оборону. «Замкнуть» ряд передач и забить не удавалось, хотя возможности были. В том числе, у нападающего Ярослава Ивакина. Напомним, в прошлом матче с ФК «Чита» он забил три мяча.

Первый опасный момент у смоленских ворот, когда «Тверь» была близка к успеху, выдался на 19 минуте. Пас отдал тот же Ивакин. Он ещё не раз проявил себя в первом тайме. Но… В первой половине без результатов – 0:0.

В новейшей истории футбола это была уже 45-я встреча команд с Тверской и Смоленской земли.

Шли осторожно и позиционно. Большую часть второго тайма зрители также не увидели забитых мячей.

На 87 минуте Кирилл Ушатов во время штрафного удара послал мяч верхом, а тверичанин Илья Гилязутдинов, выиграв борьбу «в воздухе», стукнул в створ. Голкипер ФК «Смоленск» Михаил Пономаренко допустил досадную ошибку – схватил мяч, но затем просто выпустил его из рук. Видимо, от неожиданности.

Не обошлось без «наказаний» – жёлтую карточку получил даже главный тренер ФК «Смоленск». Преимущество по «горчичникам» было на стороне гостей. И на 94 минуте, учитывая 4 минуты добавленного времени, против Ярослава Ивакина нарушили правила – «придавили сверху». Он пробил сам и удачно. Итог – 2:0.

Тверская команда после третьего тура во второй группе Чемпионата ПФЛ набрала 7 очков. 29 августа ФК «Тверь» будет играть с ФК «Луки-Энергия» на выезде, впервые для новой профессиональной команды.