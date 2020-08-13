Коллеги поздравляют игрока №10 Ярослава Ивакина, оформившего хет-трик. Фото: ВК/fctver2020

Футбольный клуб «Тверь» сыграл второй матч в рамках второй группы Чемпионата ПФЛ. В отличие от ничейной игры с иркутским «Зенитом», 1:1, футболистов из Читы удалось разбить на две головы, а полузащитник Ярослав Ивакин оформил хет-трик, т.е. забил три гола.

Первым занесли мяч в ворота игроки ФК «Чита». Несмотря на то, что тверичане имели безоговорочное преимущество в первом тайме, команда из Забайкалья реализовала один из немногих опасных моментов. Разыграв мяч в середине поля, читинцы пошли в атаку и со второй попытки открыли счёт. Отличился Максим Галиев – 0:1.

Весь первый тайм тверские футболисты больше владели ситуацией, а в дополнительное время открыли счёт. Мяч скинули из аута, после распасовки и прохода по флангу последовал удар по воротам. Мяч головой отбил читинский защитник, но недалеко, инициативу перехватил тверской полузащитник Ярослав Ивакин и выстрелил по воротам – 1:1.

После перерыва, на 48 минуте, тверской восьмой номер Илья Петровский отобрал матч у читинца, дал пас Ярославу Ивакину, и тот оформил дубль. Преимущество в счёте вновь у Твери – 2:1.

На 81 минуте голкипер Читы заработал пенальти, зацепив полевого игрока. Ярослав Ивакин реализовал третий удар по воротам противника, послав мяч в противоположный от вратаря угол. 3:1.

На 87 минуте нападающие ФК «Чита» разыграли грамотную комбинацию около ворот хозяев матча и, в прямом смысле, закатила мяч. 3:2.

Спустя буквально 3 минуты тверичане снова заработали пенальти и поставили в игре точку. Гол на счету Игоря Турсунова. 4:2. Следующая игра ФК «Тверь» пройдёт на стадионе «Юность» с ФК «Смоленск» 23 августа.