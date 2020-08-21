Знал, что это родина Михаила Круга: Защитник ФК «Тверь» из Забайкалья рассказал, как он оказался в нашем городе

Дмитрий - весь в игре (в синей форме). Фото: пресс-служба ФК "Тверь"

В преддверие очередного матча дома, «КП»-Тверь» пообщалась с Дмитрием Ращупкиным - футболистом нового клуба столицы Верхневолжья. Ему пришлось проделать самый длинный путь, чтобы оказаться в Твери.

Дмитрий прибыл в наш город из Читы. В день нашего с ним общения у него было отличное настроение. К нему из Читы, преодолев 4772 километра - это по прямой, наконец, прилетели-приехали жена с трехлетнем сыном.

Небольшая вводная. Дмитрию Ращупкину — 26 лет. Позиция на поле — крайний правый защитник.

Родился во Владивостоке, там начинал свою профессиональную карьеру с дубля ФК «Луч-Энергия», затем успел поиграть за несколько клубов Дальнего Востока в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Чите. Вместе с ФК «Смена» из Комсомольска-на-Амуре становился победителем второй лиги, но в первую команда не прошла из-за проблем с финансированием.

У Дмитрия - отличное настроение, прилетает его жена с маленьким сыном. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Почему футбол, Дмитрий?

- Я с детства футбол любил, помню гулять почти всегда выходил с мячом под мышкой. В целом на тяге к спорту сказались, видимо, и гены. У меня отец занимался боксом и в волейбол играл. Мама - лыжница.

- За какую команду в детстве болели?

- За «Манчестер Юнайтед». Тогда Фергюсон собрал сумасшедшую команду, которая играла в отличный атакующий футбол. В этой команде началось восхождение Криштиану Роналду. Когда я вырос, уже больше стал симпатизировать «Барселоне» с ее схемой, тактикой, тем как они контролируют мяч, работают с ним. А из российских клубов болею за московский «Спартак».

- Вы - защитник, но приверженец атакующего футбола?

- Да, мне по душе атакующий футбол. Я думаю, каждый футболист хочет больше играть с мячом, атаковать. Но при этом для игрока моего амплуа, конечно, защита - прежде всего. В этом плане меня восхищает защитник Дани Алвес. Это топовый игрок, он и впереди и сзади всегда успевал.

- Себя расхваливать неловко, но всё же: какие у вас, как у игрока, сильные стороны?

- Я считаю, что у меня неплохой пас, особенно первая передача, в начало атаки, мышление. Я стараюсь играть с головой, то есть думать на поле. В спорте важно всегда думать, мыслить на шаг впереди соперника. Как в шахматах. Единоборства ещё — надо быть неуступчивым. Порой и жёстко надо сыграть, без этого в футболе никак.

- Как вам дался переезд в Тверь, что знали о нашем городе?

- Переезд прошел нормально, без проблем. О Твери знал только то, что это родина Михаила Круга, еще, что это старинный город.

- Вы любите песни Михаила Круга? Шансон?

- Не сказал бы, что я прям поклонник его творчества, но некоторые песни нравились, слушал. Я вообще меломан, могу шансон послушать, потом, по настроению — рэп, даже попсу.

- Как вам наш город, успели с ним хоть немного познакомиться?

- Я пока успел увидеть только центр Твери, гулял по набережной, по городскому саду в основном. Мне понравилось. Хороший город, много старинной архитектуры. Я заметил, что у вас даже по будням по вечерам много людей гуляет: пары, мамы с колясками, пожилые люди. В Чите такого нет. Там народ в основном в выходные прогуливается.

- Какими вам тверичане показались?

- Добрыми.

- Где с семьей жить будете?

- Клуб нам снял хорошую квартиру, я доволен.

- Возвращаясь к футболу, как проходят тренировки в команде, на что больше делается упор: на физику или работу с мячом?

- У нас все тренировочные процессы проходят с мячом, физические нагрузки мы также получаем через игровые упражнения. В Чите, например, такого не было, там был упор на «физику». Когда ты просто бежишь-бежишь, накручиваешь круги — это тяжело. Конечно, сейчас, когда постоянно с мячом, гораздо интереснее тренироваться. И эмоциональный план от такого подхода в команде тоже только лучше становится. Ведь мы всё время взаимодействуем друг с другом, в игровой форме оттачиваем взаимопонимание, поправляем друг друга, иногда подкалываем по-доброму.

- Тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин какой?

- У игроков с ним хорошее общение, он в меру жёсткий, но только когда надо.

- Как вам команда, знали кого-нибудь раньше?

- Заочно знал пару игроков, которые выступали за сибирские клубы, приходилось с ними сталкиваться на поле раньше. А так никого в основном не знал. Но все — хорошие ребята. Мы находим общий язык, постепенно притираемся друг к другу. Вообще в команде хорошая атмосфера.

СПРАВКА «КП»

ФК «Тверь» создан в апреле 2020 года. Название для нового футбольного клуба определено народным голосованием.

Домашней ареной для официальных матчей команды пока стал стадион «Юность».

Главным тренером назначен Вадим Гаранин. Он раньше возглавлял тренерский штаб юношеской сборной России и молодежки тульского «Арсенала».

ФК «Тверь» на 21 августа провел три официальные игры.

Первый матч в Кубке России команда проиграла по пенальти. Первый матч во второй лиге России Олимп-ПФЛ сыграла вничью, второй выиграла с веселым счетом 4:2. Сейчас «тверичане» - на пятом месте в таблице среди 16 клубов.