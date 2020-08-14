В Тверской области генератор для томографа в Ржевской ЦРБ отремонтируют за счет региона

Губернатор регулярно передает новые машины для медорганизаций. Фото: ПТО

На заседании бюджетной комиссии региона, которое недавно провел губернатор Игорь Руденя, решено выделить областные средства на ремонт генератора для томографа в Ржевской центральной районной больнице.

Вместо поломавшегося генератора пока используется временно взятый в аренду.

Теперь состояние материально-технической базы будет на постоянном контроле профессионального медицинского сообщества, местной власти и депутатского корпуса. Это позволит быстрее решать актуальные вопросы, активнее взаимодействовать с региональным правительством.

Помимо вопроса улучшения материально-технической базы ЦРБ Для Ржева, впрочем, как и для других муниципалитетов, актуальная тема привлечения и сохранения кадров в медицине. Это касается и специалистов других профилей.

В этом направлении планируется совместная работа Центра стратегического инновационного развития Тверского госуниверситета, правительства области и администрации Ржева.

- Первый шаг - подписание соглашения между Тверским государственным университетом и администрацией города Ржева - уже сделан, – отметил директор Центра стратегического инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.

Напомним, что согласно этому соглашению в городе должен в следующем году появиться Корпоративный центр дуального образования. В нем можно будет обучаться без отрыва от работы.