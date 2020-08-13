Тверской госуниверситет и администрация Ржева подписали соглашение о партнерстве

Соглашение подписано, пора - реализовывать задуманное. Фото: ПТО

Соглашение между Тверским государственным университетом и администрацией города Ржева было заключено 12 августа. Среди прочего в нем прописаны детали работы над большим проектом - организацией Корпоративного центра дуального образования во этом славном городе.

В церемаонии подписания соглашения о партнерстве участвовали директор Центра стратегического развития ТвГУ и инициатор проекта Андрей Белоцерковский, глава города Ржева Роман Крылов, исполняющая обязанности ректора ТвГУ Людмила Скаковская.

- Всё начинается с качественного образования, с возможности расти и развиваться, - подчеркнул Андрей Белоцерковский. – В Ржеве и Ржевском районе живёт много талантливых людей, здесь замечательная молодёжь, которая, к сожалению, сейчас уезжает за высшим образованием в другие города. Но многие остались бы, получив возможность учиться дома. В этом смысле создание образовательного центра - это стратегическое решение, оно работает на будущее. На местных предприятиях есть запрос на специалистов, так что высшее образование, полученное во Ржеве и Ржевском районе, гарантирует трудоустройство. А квалифицированные кадры для местной экономики - это значит рост качества производства.

Проект, который будут реализовывать вместе стороны-партнеры, стартует под эгидой ТвГУ. Университет адаптирует учебные программы лучших российских вузов.

Таким образом, молодежь во Ржеве сможет получить топовое высшее образование без отрыва от работы.

Первый набор студентов должен состояться уже в следующем году - на техническое и гуманитарное направления.

Проект широко обсуждается на местных предприятиях, и они его поддерживают.