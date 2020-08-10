Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара с погибшими в Тверской области

На месте происшествия работает Следственный комитет Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи Тверской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины, женщины и двух малолетних детей при пожаре в Селижаровском муниципальном округе.

Трагедия произошла в ночь на 10 августа в деревне гора. В результате пожара в одноэтажном деревянном доме погибли мужчина, молодая женщина и двое ее детей двух и четырех лет. Еще одна женщина смогла спастись. В состоянии алкогольного опьянения она вышла из дома, ее увезли в больницу.

По данному факту Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов. Для определения точной причины смерти мужчины, женщины и двух детей, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия также выехали сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления.