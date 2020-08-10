Двое детей и двое взрослых погибли в страшном пожаре в Тверской области

При пожаре погибли четыре человека Фото: Мария ОСИПОВА

ЧП произошло в Селижаровском муниципальном округе, в деревне Гора. Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме на улице Подгорной поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 23:45.

К месту вызова были направлены две автоцистерны ПСЧ-49, а также оперативный автомобиль пожарно-спасательного гарнизона, полиция и "скорая помощь".

Пламя охватило дом по всей площади и угрожало перекинуться на соседние строения. В 1:16 на место пожара приехала третья автоцистерна ПСЧ-44.

В 1:28 открытое горение было ликвидировано. Сообщается, что погибли четыре человека: мужчина 1961 года рождения, женщина 1986 года рождения, а также двое детей мальчик и девочка - 2016 и 2018 годов рождения.

- Из дома самостоятельно вышла женщина 1969 года рождения. Бригадой "скорой помощи" она доставлена в ЦРБ Селижаровского муниципальноо округа, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Постравдашая получила отравление угарным газом, травматический шок I степени, термический ожог левой руки 4%, резаные раны. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Для тушения пожара привлекалось 29 человек и 10 единиц техники.

На место трагедии выезжали представители администрации Селижаровского МО, руководство ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели уточняют, что жилой дом не был оборудован системами автоматической противопожарной защиты. Проверка дома сотрудниками надзорной деятельности не проводилась. В июле во время подворового обхода работниками администрации Дмитровского сельского поселения погибшей женщине была вручена памятка по пожарной безопасности.

По факту пожара Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов. Для определения точной причины смерти мужчины, женщины и двух детей, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования, - сообщили в пресс-службе ведомства.