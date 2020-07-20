Том Сойер Фест в Твери продолжает набор волонтеров

Все ближе тот момент, когда в Твери стартует фестиваль восстановления исторической среды Том Сойер Фест. Напомним, что в нашем регионе инициативные общественники преображали старинные дома только в Кимрах. Кстати, там работа над очередным строением уже кипит.

И вот апологеты Том Сойер Феста в Твери нашли дом для покраски — № 7 по улице Староворобьевской (в трёх кварталах от музея Лизы Чайкиной в сторону Смоленского переулка). С жильцами вопрос также решен.

Главное — уже подбирается компания людей, которые будут очищать фасад от старой краски, грунтовать и красить. Но набор добровольцев по-прежнему ведется.

- К сегодняшнему дню заявку на участие подало 10 человек, все желающие стать нашими волонтерами могут добавляться в наше сообщество в Вконтакте, - рассказал «КП»-Тверь» один из организаторов фестиваля Том Сойер Фест в Твери Игорь Долгих. - Активную часть фестиваля собираемся начать 9 августа. Первый этап работ будет заключаться в очистке фасада здания от старой краски, поэтому сейчас находимся в поиске строительных лесов и лестниц-стремянок. Также по возможности хотим сделать небольшую церемонию открытия с музыкальным сопровождением и лекцией о важности сохранения исторической среды в российских городах.

Игорь взялся за это дело вместе с тверской журналисткой Еленой Успенской.

По словам Игоря, краски и другие необходимые для реставрации дома материалы, а также инструменты ребята собираются покупать за счет пожертвований:

- В ближайшие дни открываем приём донатов от участников группы. Все собранные средства будут направлены на техническую часть фестиваля.

Я просил его о том, кто идет в добровольцы фестиваля.

- Волонтерами у нас являются люди абсолютно разного возраста и профессии, - ответил Игорь. - Очень важно, что на сохранение исторического облика города обращают внимание самые простые горожане, которые по своему роду деятельности часто очень далеки от архитектуры, градостроительства, реставрации. Я сам далек от реставрации или архитектуры, имею экономическое образование и работаю в сфере торговли, но у меня есть понимание того, что среда нашего обитания выходит за пределы квартиры или частного дома, а распространяется на весь город и его центр в частности. И важно бережно относиться к его облику.

Он напомнил, что Том Сойер Фесту в Твери нужен профи — архитектор - реставратор:

- Пока, правда, острой необходимости в нем нет. Тем не менее, неспешно ищем человека, кто в будущем поможет разработать макет реставрации дома и колористический паспорт.

Как выяснилось, Игорь родился не в Твери, но искренне полюбил наш город, его атмосферу.

- Я сам из соседней Новгородской области, - сообщил он. - Детство и юность провёл на Новгородчине, потом жил в Санкт - Петербурге. В Твери оказался в связи с профессиональной деятельностью. В определённый момент сложилось понимание, что Верхневолжье, как и Новгородчина имеет огромный культурный и туристический потенциал. Почти каждый город или район двух областей буквально пропитан историей нашей страны.