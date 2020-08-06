Корреспондента "КП"-Тверь" задержали при выходе из редакции, объяснив, что на территории находиться нельзя

На месте работают правоохранительные органы Фото: Степан КАМЕНЕВ

Днем, 6 августа, корреспондента "КП"-Тверь" Степана Каменева задержали на выходе из редакции на улице Озерной, 11а в Твери.

Корреспондент успел сообщить, что его везут в райотдел полиции. По прибытию на место оперативники уточняют инфрмацию о месте работы и личные данные задержанного.

Напомним, что в настоящее время на улице Озерной перекрыли проход у дома №11 "а" (рядом со зданием Росгвардии). На данный момент неизвестно, что происходит по указанному адресу. Работников холдинга на Озерной ни о чем не предупреждали.

На сайте областного МВД появилась информация, что идёт проверка "сообщения о возможном преступлении". На месте, около здания Росгвардии, работают правоохранительные органы.