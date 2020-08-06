Полиция, МЧС и Росгвардия дежурят у одного из зданий на Озёрной. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Днём 6 августа в Твери на улице Озёрной (Московский район) перекрыли проход у дома №11 «а» (рядом со зданием Росгвардии). На данный момент неизвестно, что происходит по указанному адресу. Но сотрудник Росгвардии просит горожан не заходить за специальную ленту.

– Не можем дать сейчас официальных комментариев, не ходите по этой части улицы для вашей же безопасности, – сказал корреспонденту "КП"-Тверь" росгвардеец.

На сайте областного МВД появилась информация, что идёт проверка «сообщения о возможном преступлении». На месте, около здания Росгвардии, работают правоохранительные органы.

Мы продолжим следить за ситуацией, и, как только появятся подробности, редакция "КП"-Тверь" сообщит об этом.