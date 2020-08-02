Для бегунов перекрыто движение в центре Твери

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:40:32+03:00

Водители должны помнить об этом

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Сегодня, 2 августа, в Твери проходит полумарафон «За бег. РФ», который из-за коронавируса был перенесён с мая на август.

Старт назначен на 9:00. Проходит он по улицам города. Поэтому водителей предупреждают о перекрытиях на части центральных магистралей.

Уже нельзя передвигаться:

- по набережной Афанасия Никитина между двумя мостами;

- по Скворцова-Степанова от ул. Горького до набережной.

- по Старому мосту и Волжскому проезду.

Запрещена парковка по всей протяжённости набережной Афанасия Никитина.

Перекрытия действуют до 16 часов, а парковка ограничена до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU