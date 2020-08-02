Для бегунов перекрыто движение в центре Твери
Сегодня, 2 августа, в Твери проходит полумарафон «За бег. РФ», который из-за коронавируса был перенесён с мая на август.
Старт назначен на 9:00. Проходит он по улицам города. Поэтому водителей предупреждают о перекрытиях на части центральных магистралей.
Уже нельзя передвигаться:
- по набережной Афанасия Никитина между двумя мостами;
- по Скворцова-Степанова от ул. Горького до набережной.
- по Старому мосту и Волжскому проезду.
Запрещена парковка по всей протяжённости набережной Афанасия Никитина.
Перекрытия действуют до 16 часов, а парковка ограничена до 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU