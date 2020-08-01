Чёрная овечка бегала по Твери
Видео с названием "Коза на дорогах Твери" опубликовано 1 августа в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
Горожанам простительно перепутать овцу с козой, потому что на видео именно овца.
Чёрная овечка бежала по проезжей части, по встречке, затем пересекла полосу движения, выбежала на тротуар и скрылась в переулке.
Дальнейшая судьба чёрной овцы не отслеживается. Как, собственно, и предыдущая. Возможно овца сбежала от предстоящего заклания для празднования Курбан-байрама. Или сбежала с личного подворья.
В любом случае, можно сказать, что овцы по Твери стали бегать часто. Предыдущая сбежала из вертепа Собора Вознесения Господня в центре Твери в январе.
Чёрная овца бегает по Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU