Чёрная овечка бегала по Твери

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:54:01+03:00

Овца бежала по проезжей части одной из улиц Твери. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Артем Гудий

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Видео с названием "Коза на дорогах Твери" опубликовано 1 августа в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Горожанам простительно перепутать овцу с козой, потому что на видео именно овца.

Чёрная овечка бежала по проезжей части, по встречке, затем пересекла полосу движения, выбежала на тротуар и скрылась в переулке.

Дальнейшая судьба чёрной овцы не отслеживается. Как, собственно, и предыдущая. Возможно овца сбежала от предстоящего заклания для празднования Курбан-байрама. Или сбежала с личного подворья.

В любом случае, можно сказать, что овцы по Твери стали бегать часто. Предыдущая сбежала из вертепа Собора Вознесения Господня в центре Твери в январе.

Чёрная овца бегает по Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU