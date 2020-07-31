31 Июль 2020 2020-07-31T12:44:22+03:00

Каждый год дата праздника немного сдвигается

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Мусульмане Твери отмечают главный исламский праздник - Курбан-байрам. Этот праздник знаменует окончание хаджа - священного паломничества к мусульманским святыням в Мекку.

Курбан-байрам празднуется ровно через 70 дней после Уразы-байрама и окончания великого поста в Рамадан.

Каждый год дата праздника немного сдвигается: исламские праздники отмечаются по лунному календарю. В нем тоже 12 месяцев, но они немного короче - по 29-30 дней. В 2020 году мусульмане празднуют Курбан-байрам с вечера четверга, 31 июля до вечера понедельника, 3 августа.

Старт торжествам даёт утренняя молитва - намаз. Тверские мусульмане собираются на намаз в Соборной мечети.

Кроме празднования и угощения во время Курбан-байрама принято навещать близких, молиться за умерших, раздавать милостыню и угощать едой малоимущих.

ИСТОЧНИК KP.RU