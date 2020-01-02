По центру Твери гуляла овечка
2 января по центру Твери гуляла овечка. Самая настоящая, белая с красным бантиком.
Она прошлась по Советской, немного прогулялась по центру города, а затем её вежливо вернули на место.
Место же у неё во дворе Собора Вознесения Господня, того самого, что в самом центре Твери.
Дело в том, что во дворе Собора установлен Рождественский вертеп, а овечка неотъемлемая его часть. У неё есть охранник и кормчий. Но даже при таком присмотре овечке удалось выйти на улицу.
Овечка украшена бантиками и ежедневно с 10 до 15 часов можно полюбоваться на вертеп, овечку и даже погладить её.
Детям овечка очень нравится.
Вот так овечка встречает гостей. Фото: Сайт Собора Вознесения Господня
ИСТОЧНИК KP.RU