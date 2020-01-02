2 Янв. 2020 2020-01-02T17:53:10+03:00

Она сбежала из вертепа, установленного в Вознесенском соборе

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2 января по центру Твери гуляла овечка. Самая настоящая, белая с красным бантиком.

Она прошлась по Советской, немного прогулялась по центру города, а затем её вежливо вернули на место.

Место же у неё во дворе Собора Вознесения Господня, того самого, что в самом центре Твери.

Дело в том, что во дворе Собора установлен Рождественский вертеп, а овечка неотъемлемая его часть. У неё есть охранник и кормчий. Но даже при таком присмотре овечке удалось выйти на улицу.

Овечка украшена бантиками и ежедневно с 10 до 15 часов можно полюбоваться на вертеп, овечку и даже погладить её.

Детям овечка очень нравится.

Вот так овечка встречает гостей. Фото: Сайт Собора Вознесения Господня

ИСТОЧНИК KP.RU