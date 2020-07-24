Губернатор Тверской области и глава Ростуризма побывали в краю Селигера

24 Июль 2020 2020-07-24T20:47:42+03:00

В Верхневолжье могут создать туристический кластер "Селигерия". Фото: ПТО

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24 июля визит главы Ростуризма Зарины Догузовой в тверской край завершился на осташковской земле. Там она вместе с губернатором Игорем Руденей посетила исток Волги, а также Ольгинский женский монастырь в деревне Волговерховье.

Глава региона подчеркнул символичность посещения обители в День святой Ольги.

Ранее Игорь Руденя и Зарина Догузова осмотрели объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» в Завидово и в Твери.

Осташковский городской округ, с древними святынями, озером Селигер, уникальной природой, – не менее привлекательная для туристов территория.

И, похоже, станет еще привлекательней. Тверская область заявила на Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма новый проект - кластер «Селигерия».

Проект предполагает организацию сплавных маршрутов по рекам Кудь и Руна, водных маршрутов по озерам Вселуг и Стерж в Волговерховье, восстановление части исторического пути «Из Варяг в Греки», путешествие на sup и каяках на Малый Соловецкий остров, являющийся природным памятником, к Ширкову погосту.

Запланировано создание современных гостиничных комплексов и кемпингов, комфортной инфраструктуры и других объектов туристского притяжения.

Игорь Руденя и Зарина Догузова побывали в Ольгирнском монастыре. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU