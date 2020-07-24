Пешеходный мост в устье Тьмаки в Твери планируют достроить в этом году

24 Июль 2020 2020-07-24T20:01:41+03:00

Мост соединит остров Памяти и территорию рядом со стадионом "Химик". Фото: ПТО

Об этом сообщил губернатор во время визита в регион главы Ростуризма

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Губернатор Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова после осмотра объектов кластера "Волжское море" в Завидово приехали в Тверь. В столице Верхневолжья они посмотрели, как идет строительство пешеходного моста в устье реки Тьмаки.

На сегодня выполнено 77% от запланированных работ: устроены временные подъездные дороги и строительные площадки на правом и левом берегу реки Тьмаки, завершен весь комплекс подготовительных работ по переустройству сетей и коммуникаций. Кроме того, полностью снята брусчатка на Острове Памяти.

Мост будет шириной мост в 5,5 метров и длиной - 88 метров.

- Пешеходный мост через Тьмаку мы планируем открыть к концу текущего года. Компания, которая занимается созданием объекта – тверская, с хорошей репутацией, - отметил губернатор.

Это также компания, что строила мост через Дойбицу.

Зарина Догузова сказала, что Твери необходимо дальше развивать инфраструктуру для привлечения туристов.

- Уникальная природа, богатое культурно-историческое наследие Твери – это все может иметь колоссальный туристический эффект, - отметила Зарина Догузова.

ИСТОЧНИК KP.RU