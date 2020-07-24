Мост, причал и комар: Глава Ростуризма посетила Тверскую область

Сколько у Волги притоков? Не перечесть. Есть среди них речка Дойбица. Если точнее, она впадает в Иваньковское водохранилище (второе по течению Волги). 24 июля губернатор Игорь Руденя и глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрели новый пешеходный мост через Дойбицу в особой экономической зоне «Завидово» в Конаковском районе.

Это была первая точка их визита на территорию создаваемой там инфраструктуры масштабного туристического кластера «Волжское море».

Вид на мост с дрона. Фото: ПТО

Игорь Руденя и Зарина Догузова подъехали на мост на маленьких автокарах. Такие предоставляют для отдыхающих в расположенном рядом известном курортном отеле, на который открывается прекрасный вид с моста. Благо кататься там можно вволю. Много дорожек и живописных мест, а теперь еще и мост есть. Правда, отдыхающие здесь больше предпочитают велосипеды и яхты...

Пока мы ждали губернатора и главу Ростуризма, по мосту проехали несколько любителей велопрогулокФото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Руденя и Зарина Догузова, подкатив к мосту, перешли его пешком. Вначале - по аккуратной брусчатке, а уже на основной части - по поверхности, сделанной… из пластика.

Мост с опорами из железобетона большей частью сооружен из композитных материалов. Они долговечны, экологичны и износостойки. Об этом корреспондент «КП-Тверь» успел мимоходом узнать у одного из специалистов компании подрядчика — ООО «ДСК».

- Мост надежный, уверяю, мы его испытали — 20 тонн клали, 1 квадратный метр способен выдержать нагрузку в 700 килограмм, - рассказал он.

Основная поверхность моста - из пластика.Фото: Александр ЖМУЛИН

Добавляет изюминки мосту и то, что он с подсветкой. Его длина - более 145 метров, а ширина - 2,5 метров. Объект, уже ставший частью кластера, был построен за год, а его гарантийный срок составляет 10 лет.

Губернатору и главе Ростуризма мост понравился.

Они сразу сообщили об этом столпившимся перед ними журналистам. Затем прозвучало много слов о проекте кластера «Волжское море», о том, как это хорошо для развития туризма, о том, что здесь еще надо строить гостиницы, так как имеющихся мало и т.д.

С моста - отличный вид на известный курортный отель.Фото: Александр ЖМУЛИН

- Здесь экология - одна из лучших в стране, здесь происходит слияние реки Шоши и реки Волги, кластер «Волжское море» имеет очень большие перспективы для развития. Он даст и возможность комплексного развития территории, - сказал Игорь Руденя.

- Есть задача сделать «Завидово» круглогодичным интересным курортом. И один из объектов, который здесь предполагается создавать, это современный, мирового уровня, аквапарк. На три года у нас заложено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей по федеральной программе поддержки, обеспечивающей строительство инфраструктуры – дорог, мостов. В ее рамках мы и открыли мост через Дойбицу, – уточнила Зарина Догузова.

И тут произошло непоправимое. Маленький, но бесстрашный верхневолжский комар приземлился на щеку главы Ростуризма.

Быстрее всех отреагировал губернатор и помог отогнать кровопийцу.

- Налетели местные, осторожно, - улыбнулся Игорь Руденя.

Зарина Догузова рассмеялась.

- Все-таки успел, похоже, укусить, - сказала она позже.

Осмотрев мост, губернатор и глава Ростуризма вновь сели в автокар (во второй), Игорь Руденя - за рулем.Фото: Александр ЖМУЛИН

На этом визит главы Ростуризма в Верхневолжье, конечно, не закончился.

Вместе с губернатором она также побывала на месте будущего транспортно-пересадочного узла в устье той самой Шоши, о которой упоминал глава региона.

Создание узла началось, в будущем, по графику - за три года, здесь построят полноценный причал, вокзал, создадут акваторию порта, укрепят берег, устроят наружные инженерные сети, а также сделают подъездную автодорогу и парковку.

К приезду высокого руководства подготовили стенд с планом развития транспортно-пересадочного узлаФото: Александр ЖМУЛИН

Узел станет важной частью кластера и объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Он будет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Справка КП-Тверь

В рамках инвестпроекта «Волжское море» также предусмотрена реконструкция автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.

«Волжское море» – один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей.