Минздрав Тверской области: здоровью ребёнка, которого ударила воспитатель, ничего не угрожает
- По заключению педиатра, в настоящее время жизни и здоровью малолетнего воспитанника Дома ребёнка "Теремок" ничего не угрожает, - сообщили в Министерстве здравоохранения Тверской области вечером 20 июля.
Напомним, 19 июля в интернете опубликовали информацию о том, что сотрудница "Теремка" на прогулке с детьми ударила одного из них по лицу.
Информацию распространила очевидица произошедшего. Она сняла на видео свой разговор с сотрудницей Дома ребёнка.
Момент, где женщина бьёт ребёнка, на видео не попал, но в разговоре она не отрицает, что дала ему пощёчину. Свой поступок она объяснила тем, что двухлетний ребёнок не слушался и рвал цветы.
Прокуратура, следователи СКР и региональный Минздрав начали проверку по этой информации. Вечером 20 июля стало известно, что женщину, ударившую воспитанника Дома ребёнка, уволили. В Минздраве также уточнили, что она работала младшей медсестрой.
ИСТОЧНИК KP.RU