Минздрав Тверской области: здоровью ребёнка, которого ударила воспитатель, ничего не угрожает

20 Июль 2020 2020-07-20T20:18:28+03:00

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- По заключению педиатра, в настоящее время жизни и здоровью малолетнего воспитанника Дома ребёнка "Теремок" ничего не угрожает, - сообщили в Министерстве здравоохранения Тверской области вечером 20 июля.

Напомним, 19 июля в интернете опубликовали информацию о том, что сотрудница "Теремка" на прогулке с детьми ударила одного из них по лицу.

Информацию распространила очевидица произошедшего. Она сняла на видео свой разговор с сотрудницей Дома ребёнка.

Момент, где женщина бьёт ребёнка, на видео не попал, но в разговоре она не отрицает, что дала ему пощёчину. Свой поступок она объяснила тем, что двухлетний ребёнок не слушался и рвал цветы.

Прокуратура, следователи СКР и региональный Минздрав начали проверку по этой информации. Вечером 20 июля стало известно, что женщину, ударившую воспитанника Дома ребёнка, уволили. В Минздраве также уточнили, что она работала младшей медсестрой.

ИСТОЧНИК KP.RU