В Твери уволили женщину-воспитателя, ударившую двухлетнего ребёнка

20 Июль 2020 2020-07-20T19:23:15+03:00

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Воспитатель, давшая пощёчину двухлетнему ребёнку, больше не будет работать в Доме ребёнка «Теремок». Об этом «КП»-Тверь» сообщила Наталья, женщина ставшая свидетельницей того, как ударили ребёнка и распространившая информацию об этом.

- Я сама мама двоих детей и была шокирована, когда увидела, что воспитатель ударила ребёнка. Моей целью, когда я публиковала видео, было, чтобы воспитателя уволили. Сегодня я почти весь день провела в прокуратуре и полиции. И сейчас мне позвонили и сказали, что она уволена, - рассказала Наталья.

Напомним, инцидент произошёл 19 июля на детской площадке около тверского Дома ребёнка «Теремок». Воспитатели вывели детей на прогулку. Как утверждает свидетельница произошедшего Наталья, воспитательница внезапно ударила одного из детей по лицу. Наталья подозвала женщину на разговор, который сняла на видео.

Воспитатель не отрицала, что дала ребёнку пощёчину, объяснив это тем, что он не слушался и рвал цветы.

После того, как информация об этом распространилась в соцсетях и СМИ, прокуратура и следователи СКР начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU