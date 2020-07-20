В Твери воспитатель ударила двухлетнего ребёнка за сорванный цветок
Работница тверского Дома ребёнка «Теремок» ударила одного из воспитанников детского дома по лицу. Об этом в соцсетях рассказала свидетельница произошедшего, жительница Твери Наталья. В подкрепление слов Наталья опубликовала видео, снятое на камеру телефона.
Инцидент, по словам Натальи, произошёл днём 19 июля на детский площадке, когда воспитатели гуляли с детьми. Одна из женщин внезапно ударила ребёнка по лицу.
Момента, когда воспитатель бьёт ребёнка, на видео нет. Записан только разговор, произошедший после этого между ней и автором съёмки. То, что ребёнок получил пощёчину, женщина не отрицает:
- Вы считаете, это нормально?
- Считаю нормально.
- Он даже не плакал, ничего не сделал, а вы его взяли просто и треснули со всей силы по лицу!
- А с чего вы взяли, что я его со всей силы треснула? По щеке если я его стукнула, значит, заслужил это.
Далее воспитатель объясняет, что ребёнок получил пощёчину за то, что рвал цветы из клумбы: «Он выдернул цветок, в третий раз так уже делает».
В Доме ребёнка «Теремок» воспитываются маленькие дети - сироты до 4-х лет, в том числе, дети с серьёзными заболеваниями и инвалидностью.
По словам главного врача Дома ребёнка «Теремок» Татьяны Жомовой, это первый случай за все время работы Дома ребёнка с 1987 года.
- Подобных инцидентов не было никогда, - говорит Татьяна Жомова. - И сейчас руководство Дома ребёнка проводит свою собственную служебную проверку и выясняет обстоятельства случившегося.
Проверку уже начали прокуратура и СКР. По информации прокуратуры Тверской области, ребёнку, которому, возможно, были нанесены побои, два года.
Министерство здравоохранение Тверской области также сообщает, что организует ведомственную проверку этого инцидента.
«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием событий.
Воспитатель детского дома в Твери ударила ребёнка за сорванный цветок. Видео размещено сайтом pdmnews.ru.Местная жительница Наталья А. рассказала изданию «Подъём», что инцидент произошёл накануне днём в специализированном Доме ребёнка «Теремок», в котором живут сироты до 4 лет, в том числе дети-инвалиды и дети с ВИЧ-инфекцией. @pdmnews
ИСТОЧНИК KP.RU