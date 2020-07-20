В Твери воспитатель ударила двухлетнего ребёнка за сорванный цветок

Работница тверского Дома ребёнка «Теремок» ударила одного из воспитанников детского дома по лицу. Об этом в соцсетях рассказала свидетельница произошедшего, жительница Твери Наталья. В подкрепление слов Наталья опубликовала видео, снятое на камеру телефона.

Инцидент, по словам Натальи, произошёл днём 19 июля на детский площадке, когда воспитатели гуляли с детьми. Одна из женщин внезапно ударила ребёнка по лицу.

Момента, когда воспитатель бьёт ребёнка, на видео нет. Записан только разговор, произошедший после этого между ней и автором съёмки. То, что ребёнок получил пощёчину, женщина не отрицает:

- Вы считаете, это нормально?

- Считаю нормально.

- Он даже не плакал, ничего не сделал, а вы его взяли просто и треснули со всей силы по лицу!

- А с чего вы взяли, что я его со всей силы треснула? По щеке если я его стукнула, значит, заслужил это.

Далее воспитатель объясняет, что ребёнок получил пощёчину за то, что рвал цветы из клумбы: «Он выдернул цветок, в третий раз так уже делает».

В Доме ребёнка «Теремок» воспитываются маленькие дети - сироты до 4-х лет, в том числе, дети с серьёзными заболеваниями и инвалидностью.

По словам главного врача Дома ребёнка «Теремок» Татьяны Жомовой, это первый случай за все время работы Дома ребёнка с 1987 года.

- Подобных инцидентов не было никогда, - говорит Татьяна Жомова. - И сейчас руководство Дома ребёнка проводит свою собственную служебную проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

Проверку уже начали прокуратура и СКР. По информации прокуратуры Тверской области, ребёнку, которому, возможно, были нанесены побои, два года.

Министерство здравоохранение Тверской области также сообщает, что организует ведомственную проверку этого инцидента.

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием событий.