"Дал нам дрозда": В центре "Ромашка" Тверской области новый жилец - норчонок Норик

20 Июль 2020 2020-07-20T15:50:44+03:00

малыш попал к биологам совсем крохой, но сейчас его жизнь налаживается

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У биологов Центра реабилитации диких животных "Ромашка" , что в Зубцовском районе, новый подопечный - крошечный норчонок Норик. Его привезли биологам Мурашовым из Зубцова.

Почему Норик остался без мамы и как оказался в городской черте - неизвестно. Норчонок совсем мал и ему повезло, что он выжил. Его разместили в тёплом гнезде с грелкой и первое время скучать приёмным родителям он не давал.

- Разумеется, в первые дни он дал нам ночью «дрозда». Просыпался каждые 2 часа, громко пищал, требуя заботы и внимания, - рассказывают биологи на страничке Центра "Ромашка" в соцсети. - К тому же собаки не проявили к норке никакого внимания и наотрез отказались проводить гигиенические процедуры.

Собаки для маленьких питомцев у Мурашовых вместо нянек. И с удовольствием воспитывают сейчас куницу Нику, позволяя ей даже кататься на своих спинах. Но норчонка поначалу не приняли. К счастью этот холод в отношениях длился недолго.

- Через пару дней наш лабрадор Сеня передумал и начал ухаживать за малышкой, - сообщают Мурашовы. - Нам уже удается поспать ночью 4-5 часов!

Норик сладко спит. Фото: vk.com/club114776276

ИСТОЧНИК KP.RU