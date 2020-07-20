"Дал нам дрозда": В центре "Ромашка" Тверской области новый жилец - норчонок Норик
У биологов Центра реабилитации диких животных "Ромашка" , что в Зубцовском районе, новый подопечный - крошечный норчонок Норик. Его привезли биологам Мурашовым из Зубцова.
Почему Норик остался без мамы и как оказался в городской черте - неизвестно. Норчонок совсем мал и ему повезло, что он выжил. Его разместили в тёплом гнезде с грелкой и первое время скучать приёмным родителям он не давал.
- Разумеется, в первые дни он дал нам ночью «дрозда». Просыпался каждые 2 часа, громко пищал, требуя заботы и внимания, - рассказывают биологи на страничке Центра "Ромашка" в соцсети. - К тому же собаки не проявили к норке никакого внимания и наотрез отказались проводить гигиенические процедуры.
Собаки для маленьких питомцев у Мурашовых вместо нянек. И с удовольствием воспитывают сейчас куницу Нику, позволяя ей даже кататься на своих спинах. Но норчонка поначалу не приняли. К счастью этот холод в отношениях длился недолго.
- Через пару дней наш лабрадор Сеня передумал и начал ухаживать за малышкой, - сообщают Мурашовы. - Нам уже удается поспать ночью 4-5 часов!
Норик сладко спит. Фото: vk.com/club114776276
ИСТОЧНИК KP.RU