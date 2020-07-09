Куница Ника катается на собаках: забавное видео опубликовали биологи из Тверской области
Маленькая куница лихо оседлала пса и катается на нём верхом, ползает туда-сюда по собачьей спине и нежно покусывает большого доброго друга то за бочок, то за ушко.
Такое умилительное видео о жизни своих питомцев опубликовали биологи центра реабилитации диких животных "Ромашка".
Куница, получившая имя Ника, ещё совсем малышка. Она попала в реабилитационный центр недавно. Дерево, где куница-мама устроила себе гнездо, спилили. Все братья и сёстры Ники погибли. Сама Ника сломала лапку, но выжила. Теперь её выхаживают и растят в "Ромашке".
Ника подружилась с псами, живущими в Центре. Они взяли маленького зверька под своё шефство и прощают кунице все шалости.
- Вот такая у нас Ника хулиганка! И вот такие у нас помощники, - пишут биологи.
Все псы, кстати, тоже попали в реабилитационный центр с улицы, где бродяжничали и мёрзли. Теперь из них вышли отличные няньки.
Что до маленько куницы, она, скорее всего, навсегда останется жить с людьми. Травма лапки может помешать ей выжить в диком лесу.
Куница Ника катается верхом на собаках. Видео: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка".
ИСТОЧНИК KP.RU