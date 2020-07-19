Опубликованы фотографии декораций к сериалу с Хабенским, который снимут в Твери
В Твери идёт подготовка к съёмкам сериала "За час до рассвета", во Дворе Пролетарки монтируют декорации.
Киношники решили немного преобразить внешний вид домов Морозовского городка. Фотографиями с места будущей съёмки на своей странице в соцсети поделился Дмитрий Груздков.
Напомним, события драмы разворачиваются сразу после войны, в 1946 году. С фронта возвращается лейтенант Денис Журавлёв, его играет Андрей Бурковский. Он поступает на службу в милицию под руководство к опытному и жёсткому характером майору Шумейко в исполнении Хабенского. Вместе они ведут борьбу против преступной банды.
Режиссёр сериала - Игорь Зайцев (он был режиссёром "Каникул строгого режима", сериалов "Великая", "Есенин" и других лент). В числе продюсеров - Федор Бондарчук.
Съёмки сериала скоро начнутся. Глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о проведение съёмок с 25 июля по 25 декабря 2020 года. Согласно документу, киногруппа будет работать во всех районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU