Опубликованы фотографии декораций к сериалу с Хабенским, который снимут в Твери

19 Июль 2020 2020-07-19T14:24:57+03:00

Декорации для сериала "За час до рассвета" в Морозовском городке. Фото: facebook.com/Дмитрий Груздков

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В Твери идёт подготовка к съёмкам сериала "За час до рассвета", во Дворе Пролетарки монтируют декорации.

Киношники решили немного преобразить внешний вид домов Морозовского городка. Фотографиями с места будущей съёмки на своей странице в соцсети поделился Дмитрий Груздков.

Напомним, события драмы разворачиваются сразу после войны, в 1946 году. С фронта возвращается лейтенант Денис Журавлёв, его играет Андрей Бурковский. Он поступает на службу в милицию под руководство к опытному и жёсткому характером майору Шумейко в исполнении Хабенского. Вместе они ведут борьбу против преступной банды.

Режиссёр сериала - Игорь Зайцев (он был режиссёром "Каникул строгого режима", сериалов "Великая", "Есенин" и других лент). В числе продюсеров - Федор Бондарчук.

Съёмки сериала скоро начнутся. Глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление о проведение съёмок с 25 июля по 25 декабря 2020 года. Согласно документу, киногруппа будет работать во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU