В Твери снимут послевоенную драму «За час до рассвета» с участием Константина Хабенского
В ближайшее время в Твери начнутся съемки остросюжетной исторической драмы «За час до рассвета». Работа над сериалом о 40-ых годах уже началась. Об этом сообщает телеканал НТВ.
В картине задействованы известные актеры. В главных ролях - Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Андрей Бурковский, Артур Ваха, Максим Белобородов. Производителем проекта выступает компания Art Pictures Vision в партнерстве с «Киностудией МИМ» при поддержке онлайн-сервисов more.tv и Wink.
События разворачиваются в 1946 году. С фронта возвращается лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский), поступает в милицию и сразу начинает принимать участие в борьбе с бандой преступника по кличке Клещ. Его начальник - майор Шумейко (Константин Хабенский) за тяжелый характер прозван Сатаной. И он намерен добиться своих задач любой ценой.
Помимо Твери съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье.
Премьера состоится в эфире телеканала НТВ. Онлайн-пользователи увидят премьеру эксклюзивно на more.tv и Wink.
ИСТОЧНИК KP.RU