В Твери снимут послевоенную драму «За час до рассвета» с участием Константина Хабенского

21 Янв. 2020 2020-01-22T00:15:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время в Твери начнутся съемки остросюжетной исторической драмы «За час до рассвета». Работа над сериалом о 40-ых годах уже началась. Об этом сообщает телеканал НТВ.

В картине задействованы известные актеры. В главных ролях - Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Андрей Бурковский, Артур Ваха, Максим Белобородов. Производителем проекта выступает компания Art Pictures Vision в партнерстве с «Киностудией МИМ» при поддержке онлайн-сервисов more.tv и Wink.

События разворачиваются в 1946 году. С фронта возвращается лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский), поступает в милицию и сразу начинает принимать участие в борьбе с бандой преступника по кличке Клещ. Его начальник - майор Шумейко (Константин Хабенский) за тяжелый характер прозван Сатаной. И он намерен добиться своих задач любой ценой.

Помимо Твери съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье.

Премьера состоится в эфире телеканала НТВ. Онлайн-пользователи увидят премьеру эксклюзивно на more.tv и Wink.

ИСТОЧНИК KP.RU