В Твери начинаются съемки послевоенной драмы с участием Константина Хабенского

16 Июль 2020 2020-07-16T09:26:35+03:00

Работа над сериалом "За час до рассвета" уже идет

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С 25 июля по 25 декабря 2020 года в Твери будут проходить съемки остросюженой драмы "За час до рассвета". Постановление о разрешенеии на съемки появилось на сайте городской администрации.

Работа над сериалом уже началась. Съемки проходят в Москве и Подмосковье.

В сериале задействованы известные актеры. В главных ролях - Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Андрей Бурковский, Артур Ваха, Максим Белобородов. Производителем проекта выступает компания Art Pictures Vision в партнерстве с "Киностудией МИМ" при поддержке онлайн-сервисов more.tv и Wink.

События разворачиваются в 1946 году. С фронта возвращается лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский), поступает в милицию и сразу начинает принимать участие в борьбе с бандой преступника по кличке Клещ. Его начальник - майор Шумейко (Константин Хабенский) за тяжелый характер прозван Сатаной. И он намерен добиться своих задач любой ценой.

Премьеру зрители увидят на телеканале НТВ, а также эксклюзивно на more.tv и Wink.

ИСТОЧНИК KP.RU