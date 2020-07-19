2020-07-19T10:26:18+03:00
Общество

Тверь отмечает самый необычный День города

Основная часть мероприятий, посвящённых 885-летию Твери, проходит онлайн
Виктория ТУШКОВА
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Привычных праздничных мероприятий, ярмарок и шествий в этом году не будет.Привычных праздничных мероприятий, ярмарок и шествий в этом году не будет.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
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Сегодня, 19 июля, областная столица отмечает красивую круглую дату - 885-летие. Но эпидемиологическая обстановка заставила отказаться от привычных торжеств - ярмарок, уличных концертов и шествий. Праздновать мы будем, что называется, дистанционно - в онлайн формате.

Для этого запущен специальный сайт Дня города Твери - 2020. Все концерты, флешмобы и конкурсы сегодня проходят именно там.

Торжественное открытие праздника запланировано на полдень. Тверичан поздравит глава города Алексей Огоньков.

Далее планируется награждение семейных пар медалью «За любовь и верность», присвоение звания «Почётный гражданин Твери» и многое другое. Подробную программу праздника читайте здесь.

А завершится этот самый необычный в современной истории День города Твери вполне традиционно - фейерверком. Его залпы раздадутся в 22 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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