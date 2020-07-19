Коронавирус в Твери, последние новости на 19 июля 2020 года: состоялся первый с начала ограничений фестиваль, и планируется ещё один

Всего на 19 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4237 человек, инфицированных COVID-19. Плюс 26 новых заболевших за минувшие сутки.

388 (- 23 за сутки) заражённых изолированы.

3736 (+ 47) пациентов с начала пандемии выздоровели. 113 человек скончались с начала эпидемии, 2 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

В Твери отгремел фестиваль памяти поэта Андрея Дементьева "Дементьев Фест", на который пригласили медицинских работников. По словам вдовы поэта Анны Пугач-Дементьевой, это было самое первое подобное событие в РФ, разрешённое с момента ввода коронавирусных ограничений.

Согласовано проведение ещё одного массового мероприятия: реконструкторский фестиваль "Былиный Берег" в Кимрском районе всё-таки состоится.

Этот фестиваль ежегодно привлекает тысячи зрителей и сотни реконструкторов, увлечённых историей Руси. Но в этом году количество присутствующих ограничено цифрой в пятьсот человек. На страничке фестиваля идёт опрос о лучшей дате его проведения.

Тем временем новые случаи COVID-19 в регионе продолжают фиксировать каждые сутки. В лидерах по количеству заболевших по-прежнему Тверь, Кимры и Конаковский район.