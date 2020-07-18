Мужчина с ребёнком спаслись: подробности пожаров, унёсших жизни четырёх человек в Тверской области
В Ржевском и Западнодвинском районах начаты доследственные проверки по факту обнаружения тел четырёх погибших людей в двух пожарах.
Напомним, обе трагедии произошли утром 18 июля. В посёлке Старая Торопа при пожаре в одноэтажном деревянном доме нашли обгоревшие тела мужчины и женщины. Ещё двух мужчин обнаружили погибшими в Ржеве при тушении возгорания в квартире пятиэтажного дома.
Как сообщило Следственное управление СК по Тверской области, погибшие в Ржеве - мужчины 1963 и 1983 годов рождения. Скорее всего они умерли от отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Сгоревшие в пожаре в Старой Торопе мужчина и женщина - 1976 года рождения.С ними в доме были ещё двое человек - мужчина и малолетний ребёнок. Им удалось спастись из огня.
По обоим пожарам назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы тел погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU