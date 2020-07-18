Мужчина с ребёнком спаслись: подробности пожаров, унёсших жизни четырёх человек в Тверской области

18 Июль 2020 2020-07-18T14:28:50+03:00

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В Ржевском и Западнодвинском районах начаты доследственные проверки по факту обнаружения тел четырёх погибших людей в двух пожарах.

Напомним, обе трагедии произошли утром 18 июля. В посёлке Старая Торопа при пожаре в одноэтажном деревянном доме нашли обгоревшие тела мужчины и женщины. Ещё двух мужчин обнаружили погибшими в Ржеве при тушении возгорания в квартире пятиэтажного дома.

Как сообщило Следственное управление СК по Тверской области, погибшие в Ржеве - мужчины 1963 и 1983 годов рождения. Скорее всего они умерли от отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Сгоревшие в пожаре в Старой Торопе мужчина и женщина - 1976 года рождения.С ними в доме были ещё двое человек - мужчина и малолетний ребёнок. Им удалось спастись из огня.

По обоим пожарам назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы тел погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU