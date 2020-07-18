Мужчина и женщина сгорели в деревянном доме в Тверской области

18 Июль 2020 2020-07-18T10:20:56+03:00

К моменту прибытия огнеборцев на место ЧП, там уже полыхало открытое пламя. Фото: Андрей ИВАНОВ

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Обгоревшие тела мужчины и женщины были найдены в сгоревшем деревянном доме в посёлке Старая Торопа (Западнодвинский район Тверской области).

Сообщение о пожаре спасатели МЧС приняли рано утром 18 июля - в 3:49. Горел одноэтажный двухквартирный деревянный дом на улице Центральной.

К моменту прибытия огнеборцев на место ЧП, там уже полыхало открытое пламя.

Локализовать пожар на площади 98 квадратных метров удалось в 4:37. Открытое горение было ликвидировано пожарными в 5:15. В это же время были обнаружены погибшие - мужчина и женщина. Тела обгорели, личности погибших устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU