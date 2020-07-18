Тела двух мужчин обнаружены после пожара в пятиэтажке в Ржеве Тверской области
Тела двух мужчин обнаружили спасатели, тушившие пожар в квартире пятиэтажного дома на Зубцовском шоссе в Ржеве.
Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт МЧС в 4:53 утра 18 июля. Прибывшая на место бригада пожарно-спасательной части №12 обнаружила задымление в квартире на первом этаже.
В квартире горела кровать. Локализовать и потушить пожар удалось очень быстро - огнеборцы справились с задачей уже к 5:16.
В квартире обнаружили двух мужчин, признаков жизни они уже не подавали.
В тушении пожара участвовали 11 сотрудников МЧС. На месте также работали полицейские и медики.
ИСТОЧНИК KP.RU