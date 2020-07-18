Тела двух мужчин обнаружены после пожара в пятиэтажке в Ржеве Тверской области

18 Июль 2020 2020-07-18T10:05:31+03:00

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт МЧС в 4:53 утра 18 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Тела двух мужчин обнаружили спасатели, тушившие пожар в квартире пятиэтажного дома на Зубцовском шоссе в Ржеве.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт МЧС в 4:53 утра 18 июля. Прибывшая на место бригада пожарно-спасательной части №12 обнаружила задымление в квартире на первом этаже.

В квартире горела кровать. Локализовать и потушить пожар удалось очень быстро - огнеборцы справились с задачей уже к 5:16.

В квартире обнаружили двух мужчин, признаков жизни они уже не подавали.

В тушении пожара участвовали 11 сотрудников МЧС. На месте также работали полицейские и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU