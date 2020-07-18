2020-07-18T08:59:32+03:00
Общество

"Транспорт Верхневолжья" будет возить пассажиров Ржева и Старицы

Для районов Тверской области разрабатывается новая модель пассажирских перевозок
Виктория ТУШКОВА
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Модель для Старицы, Ржева и других муниципалитетов будет доработана с учётом их пассажиропотока.Модель для Старицы, Ржева и других муниципалитетов будет доработана с учётом их пассажиропотока.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области разрабатывается новая модель пассажирских перевозок в Ржевском, Старицком и других районах. Туда планируют внедрить опыт Твери и Калининского района, где в этом году завершён первый этап транспортной реформы.

Модель для Старицы, Ржева и других муниципалитетов будет доработана с учётом их пассажиропотока, существующей маршрутной сети и других параметров. Возить пассажиров там будут автобусы под брендом "Транспорт Верхневолжья".

Вопрос работы и дальнейшего развития новой модели пассажирских перевозок обсудили 17 июля на совещании в областном Правительстве под руководством губернатора Игоря Рудени.

Собравшиеся отметили снижение аварийности с участием пассажирского транспорта в Твери. По официальной информации за шесть месяцев 2020 года таких аварий стало на 30% меньше, по сравнению с первым полугодием 2019-го.

На совещании также поговорили о концепции развития трамвайного сообщения в Твери. Речь о маршруте №5 – от автовокзала до «ДСК». Протяжённость возобновлённого трамвайного маршрута составит 28 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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