"Дал себе шанс исправиться": парень, плевавший в морду Мансуру, угостил тверского авиамедведя вкусняшками

14 Июль 2020 2020-07-14T10:30:45+03:00

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"На этой фотографии я картинно сложил свои сандалии и улыбаюсь", - написали от имени Мансура хозяева медведя в соцсети.

Поводов для улыбки, как выяснилось, несколько. Во-первых, приехали друзья косолапого, а во-вторых, та неприятная история у вольера, что произошла недавно и наделала много шума, благополучно закончилась.

Напомним, несколько дней назад камеры наружного наблюдения, установленные в вольере тверского авиамедведя Мансура, который сейчас проживает в Калужской области, засняли, как молодой человек по имени Данила издевательски наплевал в морду мишке, думая, что его никто не видит.

- Вчера у меня был гость, тот самый Данила. Парень пришёл не один, а с вкусняшками. Вкусняшки, конечно, хорошо, но больше всего мне бы хотелось, чтобы парень вынес урок из этой истории и понял, что добро и справедливость всегда сильнее зла. Я очень рад, что Данила дал себе шанс исправиться, - продолжил "размышления" Мансур.

А между тем, во избежание подобных неприятных инцидентов, опекуны медведя начали сбор средств на возведение дополнительного ограждения вокруг вольера, чтобы обеспечить добрейшему и доверчивому медведю дополнительную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU